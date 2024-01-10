Мать Павла Северинца попала в больницу 10.01.2024, 9:39

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Фото: Радыё Свабода

После задержания лукашистами.

Мать осужденного на 7 лет колонии политика Павла Северинца Татьяна Северинец попала в больницу с давлением, об этом об этом в «Фейсбуке» сообщила сестра политзаключенного.

Вчера стало известно, что силовики задержали мать политика. Причиной для это стали «подписки в фейсбуке», позже уточнила сестра. «Когда суд, неизвестно», — написала она.

В октябре 2020 года Татьяну Северинец задерживали из-за участия в марше пенсионеров.

Одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Северинца задержали 7 июня 2020 года после акции на Комаровском рынке в Минске, после этого суд пять раз подряд назначал ему по 15 суток ареста. Ему предъявили обвинение по статье о «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 293 УК РБ).

В мае 2021 года суд приговорил политика к 7 годам колонии усиленного режима за массовые беспорядки (статья 293 УК).

21 июня суд Шкловского района назначил ему три года тюремного режима.

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