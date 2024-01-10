Жуткий знак для Путина Андрей Окунь

10.01.2024, 9:53

Андрей Окунь

На ум приходят ассоциации с Майданом.

Я даже не могу вспомнить, в какой цивилизованной стране в последнее время было хоть что-то подобное. На видео жители подмосковной Электростали зажгли костер, чтобы согреться. В их домах несколько дней не было отопления, из-за чего квартиры полностью промерзли.

Просто в голове не укладывается. Жители столичного региона развели костер, чтобы согреться. Почему-то первая ассоциация, пришедшая на ум — Майдан. И в Украине тогда, и в подмосковной Электростали сегодня костры горят, сигнализируя в ночное небо о провале действующего режима.

На первый взгляд кажется, что ситуации абсолютно разные, но если приглядеться, то окажется, что суть в принципе одна и та же. И там, и тут — нарастающий политический кризис для власти, у которой в руках постепенно на части рассыпается страна.

Костер, разведенный на улице простыми людьми — жуткий знак для любой власти. А для российской, верящей в целебные свойства ванн из молодых рогов алтайских оленей, тем более.

Андрей Окунь, t.me

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