В Национальном аэропорту «Минск» появится улица с оригинальным названием 10.01.2024, 9:55

Раньше она называлась просто «улица No 1».

На территории Национального аэропорта «Минск» появится «улица Аэровокзальная». Такое решение принял 22 декабря Минский городской совет депутатов.

Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Аэропорт является составной частью Минска и поэтому Мингорсовет может присваивать названия проектируемым улицам. До получения оригинального названия улица называлась просто «улица No 1».

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