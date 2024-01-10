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Один из участников скандальной вечеринки в «Мутаборе» поехал в ОРДЛО с покаянными концертами

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  • 10.01.2024, 10:03
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Один из участников скандальной вечеринки в «Мутаборе» поехал в ОРДЛО с покаянными концертами

Но сразу же устроил истерику.

Как стало известно российскому телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, помимо Ивлеевой, Киркорова, Билана, Лолиты и другие участники «голой вечеринки» решили искупить свою «вину».

«Правда, очень стесняются этого и стараются, чтобы о покаянии узнали только «наверху». Мало ли, придется за рубеж ехать», — отмечают авторы телеграм-канала.

Так, одним из активных частников мероприятия в клубе «Мутабор» был директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков. После «голой вечеринки» он неожиданно подписался на страничку Z-группы «Катюша». Благодаря им и удалось узнать интересные детали.

Сразу после голой вечеринки Сидорков вместе с группой «Катюша» и «гумпомощью» отправился в «зону СВО» с концертами. Без этого спасти карьеру, видимо, было невозможно. Но предназначалось сие действо исключительно для руководства и АП РФ. Сам Сидорков стеснительно освещать поездку в своих соцсетях не стал. По незнанию это сделали Z-девушки из «Катюши». И тут началось.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, группа столкнулась с настоящей истерикой со стороны Сидоркова и требованием немедленно удалить из соцсетей любое упоминание о том, что он ездил в «зону СВО».

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