Под Минском задержали большую группу мигрантов 5 10.01.2024, 10:07

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Нелегалы без белорусских виз прибыли из России.

В Колодищах под Минском задержана группа мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Милиция получила оперативную информацию о том, что в одном из домов могут находиться иностранные граждане.

«На месте установлено, что в жилище находятся 14 иностранцев: восемь граждан Республики Пакистан, три гражданина Афганистана, два – Непала и один – Индии», – говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что все иностранцы прибыли из России, не имея белорусских виз. Нарушителей доставили в отделение милиции. Начат административный процесс, решается вопрос о депортации.

В сообщении МВД отмечается, что в 2023 году в стране были выявлены 596 групп мигрантов, всего около 4000 человек. Среди них преобладали граждане Афганистана, Сирии, Ирана, Индии.

В сентябре МВД уже отчитывалось о том, что в Колодищах была выявлена группа из 40 иностранцев, которые приехали из России без белорусских виз и собирались направиться в Латвию. Тогда сообщалось, что для выяснения личности задержаны 14 человек, у которых не было документов.

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