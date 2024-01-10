«Беларуская выведка»: КГБ готовит атаку на Литву 8 10.01.2024, 10:19

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ИВАН ТЕРТЕЛЬ

Лукашенко дал «зеленый свет» Тертелю.

КГБ подготовил комплексную операцию по дискредитации и выталкиванию в Польшу белорусов, эмигрировавших в Литву, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

Сама операция готовилась в течение года. Ее первая фаза уже была запущена осенью прошлого года. Основная фаза будет запущена в феврале и продлиться на протяжении всего 2024 года.

Основная задача: планомерное создание линии напряжения в литовском обществе в отношении белорусов. Будут использованы все меры и оперативные возможности спецслужбы и агентуры. Тертель представил проект операции и Лукашенко дал «зеленый свет».

По данным телеграм-канала, будет привлечен весь агентурный аппарат, включая соседнюю Латвию. Накопление и ориентировка агентуры в Литве закончено, включая латвийский контингент.

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