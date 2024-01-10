Как белорусу питаться целый день, если в кармане четыре рубля 19 10.01.2024, 10:23

4,862

Видеоблогер предложил оригинальное решение.

Блогер Николай в тиктоке поставил эксперимент, как разнообразно питаться, если есть только 4 рубля в день.

У него получилось так. Завтрак: овсянка, яблоко и кофе с печеньем. Стоило это половину денег — 1,99 рубля.

На обед у блогера был обед бизнесменов — «бизнес-ланч» — на самом деле макароны с таким названием и половина сосиски. Обед обошелся в 80 копеек. «Вкусно, сытно и очень экономно», — утверждает блогер.

Ужин был как у «настоящего белоруса» — жареная с луком картошка. Плюс — вторая половина сосиски. Цена — 69 копеек.

52 копейки удалось даже сэкономить. «Как вам такой рацион за 3,48 рубля?» — попросил оценку читателей Николай.

В комментариях не поверили, что такие цены есть, попросили в следующий раз добавлять чек.

«Одна сосиска — 1,5-2 р., печенье — 2 р., роллтон — 1,79, картошка — 0,7, рублей шесть обойдется все», — написал один из комментаторов. Блогер ответил, что можно найти дешевле, только нужно знать магазины.

Многие заметили, что так жить не хотели бы, хочется больше рыбы и овощей.

Некоторые предлагали еще более аскетичные варианты.

«Завтрак: картошка с яйцом, обед: картошка с сосиской, ужин: картошка с помидорком», — написал один.

«Пачка макарон (900 г) и хватит на 1 день. Как минимум я так и живу», — ответил второй.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».