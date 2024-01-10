закрыть
10 января 2024, среда, 12:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как белорусу питаться целый день, если в кармане четыре рубля

19
  • 10.01.2024, 10:23
  • 4,862
Как белорусу питаться целый день, если в кармане четыре рубля

Видеоблогер предложил оригинальное решение.

Блогер Николай в тиктоке поставил эксперимент, как разнообразно питаться, если есть только 4 рубля в день.

У него получилось так. Завтрак: овсянка, яблоко и кофе с печеньем. Стоило это половину денег — 1,99 рубля.

На обед у блогера был обед бизнесменов — «бизнес-ланч» — на самом деле макароны с таким названием и половина сосиски. Обед обошелся в 80 копеек. «Вкусно, сытно и очень экономно», — утверждает блогер.

@mikolaby Целый день питаюсь за 4 р🔥 Как вам мой рацион и его стоимость?😱 #еданакамеру #распаковка #перекус #обед #минск ♬ оригинальный звук - Микола

Ужин был как у «настоящего белоруса» — жареная с луком картошка. Плюс — вторая половина сосиски. Цена — 69 копеек.

52 копейки удалось даже сэкономить. «Как вам такой рацион за 3,48 рубля?» — попросил оценку читателей Николай.

В комментариях не поверили, что такие цены есть, попросили в следующий раз добавлять чек.

«Одна сосиска — 1,5-2 р., печенье — 2 р., роллтон — 1,79, картошка — 0,7, рублей шесть обойдется все», — написал один из комментаторов. Блогер ответил, что можно найти дешевле, только нужно знать магазины.

Многие заметили, что так жить не хотели бы, хочется больше рыбы и овощей.

Некоторые предлагали еще более аскетичные варианты.

«Завтрак: картошка с яйцом, обед: картошка с сосиской, ужин: картошка с помидорком», — написал один.

«Пачка макарон (900 г) и хватит на 1 день. Как минимум я так и живу», — ответил второй.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»