Как белорусу питаться целый день, если в кармане четыре рубля

Как белорусу питаться целый день, если в кармане четыре рубля19
- 10.01.2024, 10:23
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Видеоблогер предложил оригинальное решение.
Блогер Николай в тиктоке поставил эксперимент, как разнообразно питаться, если есть только 4 рубля в день.
У него получилось так. Завтрак: овсянка, яблоко и кофе с печеньем. Стоило это половину денег — 1,99 рубля.
На обед у блогера был обед бизнесменов — «бизнес-ланч» — на самом деле макароны с таким названием и половина сосиски. Обед обошелся в 80 копеек. «Вкусно, сытно и очень экономно», — утверждает блогер.
@mikolaby Целый день питаюсь за 4 р🔥 Как вам мой рацион и его стоимость?😱 #еданакамеру #распаковка #перекус #обед #минск ♬ оригинальный звук - Микола
Ужин был как у «настоящего белоруса» — жареная с луком картошка. Плюс — вторая половина сосиски. Цена — 69 копеек.
52 копейки удалось даже сэкономить. «Как вам такой рацион за 3,48 рубля?» — попросил оценку читателей Николай.
В комментариях не поверили, что такие цены есть, попросили в следующий раз добавлять чек.
«Одна сосиска — 1,5-2 р., печенье — 2 р., роллтон — 1,79, картошка — 0,7, рублей шесть обойдется все», — написал один из комментаторов. Блогер ответил, что можно найти дешевле, только нужно знать магазины.
Многие заметили, что так жить не хотели бы, хочется больше рыбы и овощей.
Некоторые предлагали еще более аскетичные варианты.
«Завтрак: картошка с яйцом, обед: картошка с сосиской, ужин: картошка с помидорком», — написал один.
«Пачка макарон (900 г) и хватит на 1 день. Как минимум я так и живу», — ответил второй.