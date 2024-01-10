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В России случился «несмываемый позор» из-за Путина и хоккея

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  • 10.01.2024, 10:31
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В России случился «несмываемый позор» из-за Путина и хоккея

Видеофакт.

Ветераны российского хоккейного клуба СКА написали президенту РФ Владимиру Путину письмо с жалобой на гол «Металлурга». Накануне в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА проиграл со счетом 1:2, при этом решающая шайба был забит в овертайме.

За несколько секунд до гола защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а Гераськин забросил шайбу и принес победу команде из Магнитогорска.

Ветераны считают, что некачественное судейство, как в этом матче, вредит «наиболее ярким атакующим командам, которые стремятся играть комбинационно, в лучших советских традициях». По мнению подписантов «нарушения против игроков этих команд чаще всего и остаются безнаказанными».

«Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы», – говорится в тексте письма, которое кроме главаря Кремля, было послано президенту КХЛ Алексею Морозову и президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку.

В комментариях российские болельщики называют сложившую ситуацию позором, не сдерживая себя в эпитетах.

«Настоящее позорище, падают ниже плинтуса каждую неделю. Представляю какой стыд испытывают адекватные болельщики СКА», «Испанский стыд. И так у хотдога все», «Не помню чтобы СКА что-то там ковал. Всегда был днищенской командой», «Это несмываемое позорище на все времена», «Как же это отвратительно», – издеваются над командой в сети.

Фанаты не могу пройти мимо того, что жаловаться Путину решили ветераны той команды, которую тренирует Роман Ротенберг - сын Бориса Ротенберга. Последний входит в ближайшее окружение Путина и включен в санкционный список США. Его брата Аркадия Ротенберга связывает с Путиным давняя дружба.

«Пропитые прикормленные деды под диктовку Романа Борисыча создали шедевр эпистолярного жанра», – с сарказмом пишут поклонники хоккея.

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