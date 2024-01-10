«Когда был на больничном, меня заставляли работать, а я отказался» 10.01.2024, 10:40

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Истории белорусов, которые по полгода искали новую работу.

Чуть больше года назад Александру пожали руку, ударили по плечу и указали на дверь. У него была заначка на месяц-два, а также жена и трое детей. Он знал, что найти работу сейчас будет сложно, но не думал, что настолько: 100 откликов — и все в молоко. Полгода кормилец занимался поиском работы по профессии и даже подумал вкатиться в IT, но какой там IT в 40 лет? Николай без опыта работы и хоть какого-то образования, с военным билетом и сертификатом о прохождении курсов пытался пройти хотя бы стажировку и освоить навыки дизайна. Пережил 200 отказов и десяток собеседований — теперь он директор собственной студии.

Сайт onliner.by рассказал две истории белорусов, которые усердно искали работу. Сколько времени на это ушло и что было потом?

Трое детей, жена, 41 год, уволили. Полгода поисков работы

В 2022 году Александр работал на руководящей позиции, тогда ему был 41 год. Дома его ждали жена и трое детей. Но беда (или успех) замаячили на горизонте. Если коротко, он выгорел и уволился в никуда. Если в деталях, то…

— Зарплата была хорошая, но случилось пару неприятных ситуаций. Я часто болел коронавирусом, заработал двустороннее воспаление легких, и меня перевели на удаленку. Там границы рабочего времени стерлись, тебя дергают по вечерам, по выходным, ты в работе 24/7, ведь открыть ноутбук же несложно, верно? Когда я был на больничном, меня заставляли работать, а я отказался. Сели, поговорили, пожали руки и попрощались.

Первый месяц Александр просто чилил, почувствовал себя свободным и никакую работу не искал. У него была подушка в $1500 плюс зарплата и отпускные — месяц-два прожить можно. Поиски нового места он начал в январе 2023 года.

— Искал только в интернете. В резюме указывал лишь свои профессиональные навыки, поставил высокую планку по зарплате, чтобы отсечь тех, кто хочет получить профессионала даром.

Откликался Александр очень много — минимум по 80 позициям. Сначала выбирал ту работу, что устраивала его по зарплате, интересу и географии. Спустя месяц он понял, что выхлопа нет: мужчину пригласили только на одно собеседование. Тогда и началась бомбардировка по вакансиям.

— Меня приглашали на работу, где за 2000 рублей на мне должен был держаться весь бизнес. Но приглашать все же стали чаще. Самое тяжелое — первые четыре собеседования. Мандраж, волнение — скорее всего, только из-за этого мне отказывали. Однако просить высокую зарплату мне было не стыдно. Кто-то готов платить 1500 рублей, а другой — 5000. Нужно было просто найти ту компанию, которая оценит мои навыки.

Самое обидное, когда отказывают без какого-либо фидбэка. Тупо игнор, а ты ждешь.

Первые месяцы Александр смотрел на свою ситуацию с оптимизмом — в отличие от его семьи. Отношения стали накалятся, доходило до того, что он слышал от самых близких указания идти хоть в подсобники, лишь бы деньги приносил.

— Очистить голову помогали долгие пешие прогулки, гулял я по два раза в день. В свое время перечитал гору книг по самоорганизации и менеджменту и понимал, что нужно мыслить позитивно, иначе ничего не получится. В остальное свободное время брал подработки, выполнял заказы крупных компаний по поиску товаров. Даже думал переучиться, но пришло понимание, что не потяну новую профессию в 40 лет: ты уже по-другому мыслишь.

В голове трое детей, школа — все это очень сбивает. Но когда приходил домой, отключал мысли, потому что, если загнаться, можно спиться. На психолога денег не было, внушал себе: если я успешный, чего мне волноваться? Спокойно анализировал реальность. Искал локации, гулял по городу. Понял: когда устают ноги, отдыхает мозг.

После пятой встречи с эйчаром у Александра набилась рука и прокачалось красноречие — он знал, что, как и кому нужно говорить на собеседовании. С каждым последующим приглашением он выходил хоть и без оффера, но с улучшенным навыком самопрезентации.

— Спустя пять месяцев мне пришли три предложения. Теперь ситуация была в моих руках, и я на себе ощутил свободу выбора. Ирония судьбы в том, что сейчас я снова нахожусь в поисках работы: место мечты все же не зашло. Главное, не бояться выбирать сферу деятельности, в которой ты не работал. Все зависит от твоих функциональных возможностей.

Психолог: «Не стесняйтесь ныть, серьезно»

Клинический психолог Роман Комендант дал советы, как оказать себе моральную самоподдержку, пока работы (и денег на психолога) нет.

— Важно ограничивать время, потраченное на поиск работы (как бы парадоксально это ни звучало), чтобы избежать эмоционального истощения. Уделяйте внимание другим сферам жизни. Если поиск работы затягивается, стоит установить определенный период для этой деятельности и не заниматься ею в остальное время. Иногда следует заняться чем-то новым, даже временной и менее оплачиваемой работой — это поможет снять эмоциональное напряжение и сдвинуть вас с мертвой точки.

Развивайте свои навыки, пробуйте что-то новое, чтобы выйти за пределы обыденности. Соблюдайте режим дня, занимайтесь спортом или танцами. Чаще всего причина долгого поиска работы может быть связана с другими аспектами жизни, такими как отношения или потеря близких. Не стесняйтесь поделиться своими переживаниями с родственниками.

Не стесняйтесь ныть, серьезно. Потому что, если не сбрасывать эмоциональное напряжение, оно все равно во что-то вытечет — например, в алкоголь, игроманию, наркотики и те вещи, которые будут быстро экспрессивно разряжать и дарить эмоции. Даже если вам кажется, что вы жалуетесь очень много, пользуйтесь простым правилом: пока хочется жаловаться, значит, это нужно. Может, не стоит делать это с одним конкретным человеком, но в целом продолжать надо, пока есть эмоциональное напряжение. Но ни в коем случае не обзываем и не обесцениваем себя.

Позитивное мышление, которое состоит в том, чтобы игнорировать негативные переживания, добивает людей. С каждым днем будет все тяжелее и тяжелее. Ведь что хорошего в том, что у вас полгода нет работы? Признать, что вам тяжело, — это важная часть того, чтобы ваша психика находилась в порядке.

Запомните, никто без работы не останется, даже если ее долго нет. Просто примите этот факт, и все. В поиске работы нам нужна именно эмоциональная поддержка, а самокопанием и походом к психологу лучше заняться после того, как вы ее найдете, чтобы не перенапрячься.

Двести отказов, обучение по вечерам и тестовые в стол. Теперь он директор

Николаю 26 лет. Это теперь он директор собственной студии дизайна, которая выполняет заказы по всему миру, а ведь всего пару лет назад его не хотели брать в штат даже на минимальную ставку. В свое время парень получил более 200 отказов, полгода провел в поисках работы по специальности, параллельно работая в такси.

— Я родом из Гомеля. После школы поступил в Минск на преподавателя английского языка. Быстро понял, что работать в школе я не хочу, а других перспектив, связанных с лингвистикой, не видел. Потому со второго курса я отчислился и ушел в армию. Отслужил полтора года. За это время понял, что хочу заниматься дизайном.

Постеры, визитки, обложки Коля делал еще в школе, а вот первые деньги от этого ремесла получил на той же службе: сделал офицеру коллаж на день рождения за 10 рублей. На то время денежное довольствие солдата было 8,5 рубля в месяц, так что парень был рад этой сумме.

Так как образования не было, а есть хотелось, Николай устроился работать в такси. Месяца три крутил баранку, насобирал деньги и пошел на курсы UI-/UX-дизайна. Учеба длилась четыре месяца, парень усердно делал домашку, чередуя ее с 12-часовой работой за рулем. Потом нетворкинг: он посещал мероприятия по дизайну, знакомился с более опытными коллегами, пытался впитать тот самый опыт. Тогда же решил первый раз в жизни искать работу по профессии. Скопил сумму, которая позволила ему месяц не трудиться, и занялся поисками нового места с сертификатом, полученным после прохождения курсов. Он думал, что этого хватит…

— Я был нацелен на успех. Вакансий, где принимают без опыта работы, я вообще не видел. Единственное, на что мог претендовать, — это позиции с опытом работы до трех лет, потому что ноль, как я тогда думал, входит в это понятие. У меня не было розовых очков, я знал, что не найду работу за неделю-две. Когда пошли первые отказы, я не расстраивался, потому что проходить собеседования — это тоже навык, и его необходимо прокачивать.

Чтобы увеличить шансы, я создал страничку в LinkedIn и добавлял в друзья рекрутеров IT-компаний — каждый день по 200—300 человек. За несколько недель у меня появилась база из 6—7 тыс. контактов. Тем не менее отказы продолжались, а до реального собеседования не доходило.

И вот оно — первое тестовое. Задание показалось очень сложным, я потратил на него много времени, кое-как сделал. Оно никого не впечатлило — отказ. Я пришел на второе, где мне рассказывали про крутые компьютеры, мол, работать на них одно удовольствие и стартап этот самый крутой. Но когда я попросил зарплату $500 в эквиваленте (минимальный порог), ребята засмущались — снова отказ.

А затем было три месяца тишины, притом что парень откликался на позиции так же активно, как и раньше. Затем он и вовсе замахнулся на должность старшего дизайнера. Думал, хоть на стажировку напросится, но нет. На поиск работы уже было потрачено шесть месяцев, а общее количество отказов перемахнуло за 150.

— Это уже немного удручало, пришлось снова параллельно работать в такси. Портфолио обрастало работами благодаря тестовым заданиям и фрилансу. На шестом месяце меня позвали в небольшую компанию — это была моя первая работа в качестве дизайнера. Не могу сказать, что она мне понравилось: компы зависали, а результат оценивали некомпетентные люди, наставника тоже не было. В общем, через четыре месяца я уволился.

Снова два-три месяца прошло вхолостую. Но Николай уже не искал работу, а прокачивал портфолио и изучал новые инструменты. На полную ставку и обучался. Тогда кадровики стали писать сами.

— Мне предложили вакансию, всех все устроило. Я проработал два года и ушел во фриланс, чтобы самому регулировать нагрузку. Так проработал целый год: сам искал заказчиков, вел коммуникацию, прокачивал английский. И потом понял, что у меня достаточно компетенции для своего дела. На данный момент моей студии два года, в штате 10 человек, заказчики из США, Европы, Саудовской Аравии. В планах — заработать первый миллион (пока что) рублей.

То соискатель долго находится в активном статусе, то вакансии не закрываются годами

Консультант в вопросах управления персоналом, основатель HR-студии Garden HR-Solutions Карина Лейкина рассказала, как правильно, а главное быстро найти новую работу.

— Я наблюдаю тенденцию: довольно большое количество резюме находятся в активном статусе долгое время, при этом одни и те же вакансии в ряде компаний тоже остаются открытыми в длительном периоде. Это значит, что часть кандидатов и компаний на рынке не могут договориться о сотрудничестве по каким-то причинам — а вероятно, могли бы, если бы знали как. И если эйчары более компетентны в вопросах продажи своих вакансий, то соискателям есть над чем работать, чтобы улучшать результаты в презентации себя.

Первое, что может помочь соискателю, — это глубокое понимание себя, своих сильных сторон, точек роста и зон развития, интересов. Можно использовать классический SWOT-анализ, чтобы сделать распаковку своей личности, выделить основу для составления резюме и прохождения собеседований в будущем.

Второе — поработать над своей визиткой — резюме. Не важно, кто будет его смотреть на стороне компании, оно должно цеплять. Укажите профессиональный опыт, результаты, навыки, квалификацию. Сделайте резюме легко читаемым, желательно не более двух страниц. Выделите ключевые моменты своей карьеры и достижения вместо перечисления обязанностей.

Как сделать хорошее резюме?

Адаптируйте навыки и достижения под конкретную вакансию и требования работодателя.

Используйте термины и фразы, принятые в вашей профессиональной области.

Не забудьте указать и личные качества, которые выгодно подчеркнут и дополнят ваш профессионализм.

Обратите внимание на маленькую, но важную деталь: правописание и грамматику, особенно если вы претендуете на управляющую позицию.

Дополните свое резюме сопроводительным письмом. Важно: не используйте шаблоны, которые дадут эйчару понять, что вы занимаетесь массовой рассылкой. Сопроводительное письмо — первое, что видит нанимающая сторона, не ленитесь сделать его максимально прицельным.

Оставьте актуальные контакты для связи, в том числе предоставьте возможность написать вам в мессенджерах.

Если после всех действий вас не пригласили на собеседование, то либо вы что-то сделали не так, либо откликов много и эйчар не успел просмотреть ваше резюме. После отклика на интересующую вас вакансию возьмите паузу в несколько дней, после чего ненавязчиво напомните о себе. Можно сделать это как на поисковых сайтах работы через чат, так и через почту/мессенджер (классический звонок не рекомендую: в последнее время это не модно, плюс при большом объеме откликов вас не вспомнят и быстро забудут после звонка).

Здесь также следует быть тактичным: не напоминайте о себе более одного раза. Если после напоминания не пригласили, скорее всего, не пригласят и после второго.

Бывает, что отказы прилетают один за другим без видимых на то причин. Это демотивирует и раздражает. Причина точно есть, и ее нужно найти.

Основные причины отказа

Непримечательное резюме, которое ничего не говорит о вас как о специалисте.

Резюме, нерелевантное позициям, на которые вы откликаетесь.

Многократный отклик на разные позиции одной и той же компании в разные периоды (говорит о том, что вы давно в поиске и вам нужна любая работа, — это вам не на руку).

Вы слишком молодой и неопытный или, наоборот, перезрели по меркам рынка.

Также важно готовиться к собеседованиям. Изучите компанию, подготовьте ясное представление о себе, репетируйте ответы на возможные вопросы от эйчара. Не забудьте о внешнем виде и дресс-коде компании.

Анализируйте пройденные собеседования, используйте информацию для будущих этапов или для собеседований на схожие вакансии в других компаниях.

В завершение, пожалуй, главная рекомендация: не сомневайтесь в себе, своих возможностях и умениях. Покупают всегда ценность — чувствуйте себя именно так.

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