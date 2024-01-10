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Песков оледенел на морозе

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 10.01.2024, 10:45
  • 4,800
Песков оледенел на морозе

Верный пресс-секретарь Кремля застыл где-то в снегах.

Пресса пишет о деталях рождественской встречи Путина с родственниками военных, погибших на его «спецоперации».

Здесь все та же «специальная операция» – отобранные люди из, так сказать, «своих» (по крайней мере, частично), унизительная выдержка на карантине. Но есть и новости – покупка для приглашенных одежды в ГУМе (интересно, за чей счет?), охрана «по пятам». Здесь что-то барское в сочетании с болезненно охранительным (а вдруг кто-то из иностранных разведок передаст пузырек с ядом, из которого пшикнут на драгоценного лидера? Типа, как Чепига с Мишкиным в Британии).

Так это или нет, уточнить негде. Даже верный Песков застыл где-то в снегах, слова его оледенели на морозе. Но, во всяком случае, общему имитационному стилю Путина такой подход соответствует вполне. Жизнь в придуманном мире, в искусственно созданной реальности.

Видимо, урок «Курска», встреча в зале с родными подводников четверть века назад, навсегда остался шоком.

Конечно, если Путин хотел узнать о том, как живут сегодня родные тех, кто погиб в его спецоперации, то имело бы смысл устроить поездку по регионам, собирать там в залах людей и слушать. Делая все это под камеры с репортажами на телевидении. Чтобы страна видела, что получается. С чем она теперь живет. Что от нее прячут.

«И вороны кружат, там, где раньше был цветущий сад …» - пела «Машина времени» в песне, слова из которой мы поставили в заголовок.

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