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«Могут и с вилами пойти администрацию атаковать»

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  • 10.01.2024, 10:59
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«Могут и с вилами пойти администрацию атаковать»

Жители Борисова замерзают в своих квартирах.

Жители старой части микрорайна Лядище в Борисове жалуются на неработающие батареи. Судя по снимкам, в квартире чуть более 15 градусов тепла, пишет ex-press.by.

«Борисов, р-н Лядище, Энка, д. 47. На улице минус 20. Батареи не греют, было много обращений, но все ссылаются на котельную, которая рассчитана на 12 домов, но почему-то обслуживает и новый район», — такое обращение появилось в городском паблике «Борисов».

Жители микрорайона показали фото, термометр показывает чуть более 15 градусов тепла:

Напомним, жалобы на холод в квартирах в Лядище были и в прошлом году, причем, как в старой части микрорайона, так и в Лядище-2.

Начальник участка котельной №1 Андрей Климкович сообщил, что котельную в Лядищах на 30 МВт в час строили турки вместе с микрорайоном в 1992 году. Он не отрицал, что к их котельной подвели теплотрассу и сделали врезку к домам нового микрорайона Лядище-2. По его словам, мощностей их теплоносителя хватит. Он отметил, что новые дома будут отапливать до тех пор, пока не построят новую котельную в этом микрорайоне.

— Котельная в «Лядище-2», конечно же, будет! — сказал специалист зимой прошлого года. — Уже готов ее проект, определено место. Новая котельная будет мощная. В перспективе даже строительство третьего котла (если район будет расширятся в будущем). Чтобы люди быстрее могли заехать в жилье, дома пока подключат к нашей котельной.

Однако читатель сообщил, что проекта новой котельной никто не видел, хотя проводились общественные обсуждения проекта нового микрорайона.

В городском паблике борисовчанка пишет:

— Будни хрустального сосуда посреди Европы. Котельная обслуживает в 10 раз больше, чем должна, те, кто давал разрешение на заселение нового района, про отопление не подумали (или не захотели подумать), в домах +15 температура, жители пишут посты в ВК (пока анонимно!). Не с вилами идут администрацию атаковать, а анонимные посты пишут... Ну так тогда мерзните и не жалуйтесь! К маю будет все в порядке. Осталось еще немного потерпеть.

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