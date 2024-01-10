В Альпах на горнолыжной трассе столкнулись немец и девочка-подросток из Беларуси 2 10.01.2024, 11:07

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Оба пострадали.

В австрийских Альпах на горном курорте произошло столкновение двух лыжников — 44-летнего немца и 15-летней белоруски. Об этом со ссылкой на сообщение полиции земли Тироль пишет «Беларусь и мир».

Инцидент случился 8 января около 12.40 на горном склоне курорта Зельден в долине Эцталь. По пока не ясной причине мужчина потерял контроль над лыжами и упал. Он ударился головой о трассу, а затем столкнулся c девушкой.

Гражданина Германии реанимировали на месте сотрудники альпийской полиции и члены спасательной службы трассы. На вертолете скорой помощи его доставили в больницу.

Белоруска, к счастью, оказалась травмирована не столь серьезно. Уточняется, что она получила ушибы спины, госпитализация ей не потребовалась.

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