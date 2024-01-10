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Байден одним из последних узнал, что у главы Пентагона обнаружили рак

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  • 10.01.2024, 11:05
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Байден одним из последних узнал, что у главы Пентагона обнаружили рак
Ллойд Остин

О диагнозе не знала и заместитель Ллойда Остина.

Президент США Джо Байден узнал о том, что у его министра обороны Ллойда Остина диагностировали рак простаты, только вчера, 9 января.

Об этом сообщили в Белом доме через несколько минут после того, как о болезни стало известно общественности, пишет Reuters.

«Ему (Байдену - ред.) не сообщали до прошлого (четверга - ред.) дня, что секретарь Остин находится в больнице. И только сегодня утром ему сообщили, что основной причиной госпитализации стал рак простаты», - сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В то же время стало известно, что заместитель Ллойда Остина Кэтлин Хикс также не знала деталей относительно его болезни, даже после того, как 2 января ей приказали взять на себя часть его обязанностей.

Напомним, что 70-летний Ллойд Остин с 1 января находится в больнице Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Пентагон скрывал это от общественности, Белого дома и Конгресса большую часть прошлой недели.

9 января Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида заявил, что министр обороны США Ллойд Остин лечится от рака простаты. Его обнаружили на ранней стадии.

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