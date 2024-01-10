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Россия впервые использовала гражданские фуры в составе военной колонны

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  • 10.01.2024, 11:21
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Что задумали оккупанты?

Вооруженные силы Российской Федерации используют гражданские грузовики — крытые фуры — в составе военной колонны в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в своем Telegram 10 января.

«Впервые было зафиксировано перемещение подразделения с использованием гражданских грузовиков (крытых фур) в составе колонны», — сказал Петр Андрющенко.

По его словам, были установлены места для размещения личного состава и инженерно-фотификационных сооружений, которые перевозились открытым способом. Однако не удалось установить, что именно было в гражданских грузовиках.

Андрющенко отметил, что вражеская колонна проследовала через центр Мариуполя в направлении Бердянска Запорожской области.

«Именно сопровождение от восточной границы до западного выезда из с. Мангуш дает уверенность утверждать именно использование в колонне гражданского транспорта», — подчеркнул он.

Советник городского головы Мариуполя добавил, что ранее было зафиксировано отдельное применение гражданского транспорта для военных целей, а именно фур. Однако использование такого транспорта в организованной колонне зафиксировано впервые.

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