На торги выставили участки на берегу красивых озер в Минской области 10.01.2024, 11:25

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Всего от 500 долларов.

На берегах озер Минской области, известных своей красотой, лесными берегами и отличной рыбалкой, на торги выставили участки для строительства загородных домов. Начальная стоимость привлекательная — от 500 долларов за 15 соток у воды, пишет realt.by.

Речь идет об участках в деревнях у озер Обида, Селява и Лукомское — края лесные, озера большие, глубокие и чистые. Относятся к Крупскому району, до Минска плюс-минус 150 километров.

На берегу озера Лукомское в деревне Мелешковичи выставили на торги сразу 4 участка. Первые два (лот № 1 и лот № 2) по 15,1 сотки находятся на улице Набережной.

Из инженерных сетей только электричество и грунтовая дорога. Начальная стоимость – 2 000 рублей.

Кроме цены за лот победитель оплачивает расходы по подготовке документации в размере 2 092 рублей и компенсирует убытки, причиненные нарушением функционирования мелиоративных сооружений в размере 1 235 рублей.

Еще два участка по улице Новолукомльской (лот №3 и лот №4) с видом на озеро на торги выставили с начальной стоимостью 2 500 рублей. Победитель оплачивает расходы по подготовке документации в размере 18,5 рублей.

В поселке Хольневичи, который стоит на берегах озера Обида и реки Югна (связанных протокой с Селявой) можно купить один из двух участков по 15 соток (лот №5 и лот №6).

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