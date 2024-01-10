Тайна, почему в сыре есть дырки, раскрыта 2 10.01.2024, 11:33

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Вы будете очень удивлены.

Раскрыта загадочная причина, по которой в некоторых сырах есть дырки. Многие люди об этом даже не догадываются. Как пишет The Mirror, все дело в процессе доения.

«Альпийский сыр, происходящий из района Эмменталя в Швейцарии, иногда выглядит так, будто его наполовину съели… Тайна раскрыта. Именно пузырьки углекислого газа, образующиеся в процессе производства, создают дырки в швейцарском сыре», - говорится в публикации.

Отмечается, что Propionibacterium shermanii - это тип бактерий, который обычно встречается в сене, траве и почве и которым удается проникнуть в сырое молоко во время доения коров.

«Процесс пастеризации убивает бактерии в молоке. Поэтому, если в качестве основы для швейцарского сыра используется пастеризованное молоко, сыроделы добавляют непастеризованное, чтобы образовались «глазки», - отметили эксперты. - После того, как «швейцарец» изготовлен, блоки или колеса определяются в теплые помещения, это сохраняет сыр в нужной консистенции».

Также указывается, что для того, чтобы сыр можно было отнести к традиционному швейцарскому сыру, он должен быть выдержан не менее 60 дней.

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