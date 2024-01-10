закрыть
10 января 2024, среда, 12:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ситуация на Купянском направлении резко изменилась

  • 10.01.2024, 11:43
  • 3,078
Ситуация на Купянском направлении резко изменилась

Будет ли наступление войск РФ на Харьков?

На Купянском направлении украинские войска нанесли противнику значительные потери.

В то же время, российские оккупационные войска уменьшили интенсивность своих атак. Об этом сообщила начальник службы связей с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого майор Надежда Замрига в эфире «Эспрессо».

«Бригада находится на Купянском направлении. Враг несколько уменьшил количество атак, но не оставил своих намерений. Такую ситуацию мы уже наблюдали. Захватчики работают волнами, подтягивая резервы», - отмечает она.

По ее словам, если россияне в течение одних суток пытаются штурмовать оборонительные позиции ВСУ более 10-15 раз, то это может свидетельствовать о намерении противника найти слабые места для дальнейшего прорыва.

«Вражеская пехота движется, идет тяжелая и автомобильная техника, подвозя БК и продовольствие. Когда россияне несут потери, получив по зубам, то они не забирают своих погибших и раненых. Отходят на свои позиции, и несколько дней имеем количество атак менее 10. Сейчас такой период», - отметила Замрига.

Она также добавила, что в ходе наступательных действий на Купянском направлении россияне понесли большие потери в живой силе.

«Сейчас противник пытается пополнить запасы человеческого ресурса. В основном это мобилизованные, которые недавно отбывали наказание в местах лишения свободы, и их очень много. Ожидаем, что вскоре увеличится количество атак со стороны врага», - подчеркнула Замрига.

Напомним, 4 января журналисты издания The Telegraph опубликовали материал в котором утверждалось, что российские оккупанты готовятся к наступлению в районе Купянска. По данным британских журналистов, ожидается, что нападение состоится 15 января.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»