Ситуация на Купянском направлении резко изменилась 10.01.2024, 11:43

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Будет ли наступление войск РФ на Харьков?

На Купянском направлении украинские войска нанесли противнику значительные потери.

В то же время, российские оккупационные войска уменьшили интенсивность своих атак. Об этом сообщила начальник службы связей с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого майор Надежда Замрига в эфире «Эспрессо».

«Бригада находится на Купянском направлении. Враг несколько уменьшил количество атак, но не оставил своих намерений. Такую ситуацию мы уже наблюдали. Захватчики работают волнами, подтягивая резервы», - отмечает она.

По ее словам, если россияне в течение одних суток пытаются штурмовать оборонительные позиции ВСУ более 10-15 раз, то это может свидетельствовать о намерении противника найти слабые места для дальнейшего прорыва.

«Вражеская пехота движется, идет тяжелая и автомобильная техника, подвозя БК и продовольствие. Когда россияне несут потери, получив по зубам, то они не забирают своих погибших и раненых. Отходят на свои позиции, и несколько дней имеем количество атак менее 10. Сейчас такой период», - отметила Замрига.

Она также добавила, что в ходе наступательных действий на Купянском направлении россияне понесли большие потери в живой силе.

«Сейчас противник пытается пополнить запасы человеческого ресурса. В основном это мобилизованные, которые недавно отбывали наказание в местах лишения свободы, и их очень много. Ожидаем, что вскоре увеличится количество атак со стороны врага», - подчеркнула Замрига.

Напомним, 4 января журналисты издания The Telegraph опубликовали материал в котором утверждалось, что российские оккупанты готовятся к наступлению в районе Купянска. По данным британских журналистов, ожидается, что нападение состоится 15 января.

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