Всемирный банк заинтриговал прогнозом по белорусской экономике 10.01.2024, 11:47

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Всемирный банк ожидает, что экономика Беларуси в этом году вырастет на 0,8%. Это значительно ниже, чем рост мировой экономики в целом и чем аналитики прогнозировали для нашей страны полгода назад. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики».

По оценкам аналитиков Всемирного банка, экономический рост Беларуси в 2024 и 2025 годах будет на уровне 0,8%. Эти оценки на 0,6 и 0,5 процентного пункта ниже, чем структура давала в июне прошлого года.

В случае реализации такого прогноза можно говорить, что в этом году белорусская экономика входит в период стагнации.

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