Путин ждет «черных лебедей» 10.01.2024, 11:58

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Угрозу для главы Кремля представляют не только российские военные.

На данный момент маловероятно, что Кремль активизировал создание новых ЧВК, потому что путинский режим опасается протестов в РФ. Об этом в интервью «Главреду» рассказал политолог, советник руководителя УДА по информационным вопросам Вадим Денисенко.

«Если смотреть на эту историю, как на повторение «Вагнера», то это не так – по состоянию на сейчас, вероятность такого сценария минимальна, если вообще не нулевая. По крайней мере до президентских выборов. Но в то же время Кремль всегда боится подобных историй, и поэтому Путин старается удерживать баланс. Есть разные ведомства со своими силовыми частями, которые очень часто между собой конкурируют», ‒ сказал он.

Как рассказал Денисенко, диктатору Путину следует ожидать проблем не столько от военнослужащих, сколько от социально-экономической ситуации в стране-агрессоре РФ.

«Путину следует ждать «черных лебедей» не столько от военных, а от социально-экономической ситуации. Начиная с условного «яичного» кризиса и завершая всем, что происходит (в Подмосковье или Волгограде, где прорвало трубы) и тысячи людей находятся без тепла и света», ‒ сказал он.

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