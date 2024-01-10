Лукашисты начали войну с польским языком 10.01.2024, 12:01

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Руководителей языковых курсов задерживают.

Силовики закрыли в Беларуси около десяти коммерческих учреждений, где изучали польский язык. Руководителей языковых курсов задерживают, от сотрудников требуют списки преподавателей и студентов, которым грозит преследование. Особенно силовики интересуются владельцами «карты поляка», сообщает Белорусская редакция Польского радио.

Ранее сообщалось о закрытии школы Polskipro, куда силовики пришли 21 декабря 2023 года. В этот же день прошел обыск в языковой школе «Пан Профессор», которая также объявила о своем закрытии после девяти лет работы.

Режим Лукашенко с июля 2023 года требует, чтобы граждане сообщали о наличии вида на жительство, паспорта другой страны и иных документов, выданных другими государствами. Госслужащим вообще не разрешено иметь «карту поляка».

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