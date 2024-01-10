Беспилотники нанесли удар по российской авиабазе в Энгельсе

Беспилотники нанесли удар по российской авиабазе в Энгельсе3
- 10.01.2024, 12:06
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Это единственный военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня россияне заявили об атаке на военный аэродром «Энгельс» в Саратовской области.
Позже стали известны детали удара.
Как сообщает ASTRA, два БПЛА нанесли удар по территории военного аэродрома РФ в Энгельсе.
«О последствиях пока неизвестно», — сообщает российский телеграм-канал.
По состоянию на 2021 год авиабаза Энгельс — единственная в РФ, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.
С февраля 2022 года база используется для масштабных авиаударов по Украине.
26 декабря 2022 года после масштабной атаки на аэродром были ликвидированы трое российских военнослужащих.