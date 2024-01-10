закрыть
10 января 2024, среда, 14:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беспилотники нанесли удар по российской авиабазе в Энгельсе

3
  • 10.01.2024, 12:06
  • 16,896
Беспилотники нанесли удар по российской авиабазе в Энгельсе

Это единственный военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня россияне заявили об атаке на военный аэродром «Энгельс» в Саратовской области.

Позже стали известны детали удара.

Как сообщает ASTRA, два БПЛА нанесли удар по территории военного аэродрома РФ в Энгельсе.

«О последствиях пока неизвестно», — сообщает российский телеграм-канал.

По состоянию на 2021 год авиабаза Энгельс — единственная в РФ, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.

С февраля 2022 года база используется для масштабных авиаударов по Украине.

26 декабря 2022 года после масштабной атаки на аэродром были ликвидированы трое российских военнослужащих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»