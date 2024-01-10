Беспилотники нанесли удар по российской авиабазе в Энгельсе 3 10.01.2024, 12:06

16,896

Это единственный военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня россияне заявили об атаке на военный аэродром «Энгельс» в Саратовской области.

Позже стали известны детали удара.

Как сообщает ASTRA, два БПЛА нанесли удар по территории военного аэродрома РФ в Энгельсе.

«О последствиях пока неизвестно», — сообщает российский телеграм-канал.

По состоянию на 2021 год авиабаза Энгельс — единственная в РФ, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.

С февраля 2022 года база используется для масштабных авиаударов по Украине.

26 декабря 2022 года после масштабной атаки на аэродром были ликвидированы трое российских военнослужащих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».