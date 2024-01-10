Российский певец Шарлот написал покаянное письмо патриарху Кириллу 7 10.01.2024, 12:14

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И пообещал «искупить вину».

Российский певец Шарлот написал из СИЗО покаянное письмо патриарху Кириллу. Музыканта обвиняют в «реабилитации нацизма» и «оскорблении чувств верующих».

Об этом сообщают РИА «Новости» и Baza.

По данным Baza, певец попросил у патриарха прощения и пообещал искупить вину, если его отпустят на свободу. Так, Шарлот заявил, что во время пребывания в СИЗО он начал «активно писать патриотические произведения». Он сказал, что готов выступить с новым материалом.

«Мой сын осознал вину, признав, что его поступок был ошибкой, и перед патриархом он выразил глубокие извинения, особенно учитывая его веру», — рассказал отец исполнителя Валерий Шарлот, добавив, что письмо было отправлено до нового года, но ответ на него пока не приходил.

10 января Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов певца, оставив его под стражей в СИЗО.

В июне 2023 года Шарлот будучи за границей сжег на камеру российский паспорт и выступил с антивоенным заявлением. В ноябре он прилетел в Санкт-Петербург и был задержан в аэропорту.

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