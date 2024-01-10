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В Беларуси стало больше рысей

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  • 10.01.2024, 12:21
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В Беларуси стало больше рысей
Иллюстрационное фото

В Минприроды рассказали, исключат ли их из Красной книги.

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, что в лесах Беларуси увеличилось количество особей рыси. Есть ли основания для исключения этого вида из европейской из Красной книги?

«В 2023 году численность рыси европейской составила 1315 особей, и в целом в стране отмечается положительный тренд изменения численности данного вида», – рассказали в Минприроды.

В целом по стране сложился «положительный тренд изменения численности рыси европейской», отметили в министерстве.

Однако сообщили, что «в связи с изменчивой и небольшой численностью рыси, не достигшей оптимальной численности (в 1520 особей) и населяющей не все пригодные местообитания, отсутствуют основания для исключения рыси из Красной книги».

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