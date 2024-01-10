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В Москве закрыли скандальный клуб «Мутабор»

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  • 10.01.2024, 12:30
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В Москве закрыли скандальный клуб «Мутабор»

Названа формальная причина.

Суд в Москве приостановил на 90 суток работу клуба «Мутабор», в котором прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на ТАСС. Ранее Роспотребнадзор составил протокол о нарушении санитарных требований на юридическое лицо клуба из-за отравления посетителя пивом в клубе.

В декабре клубе «Мутабор» в конце декабря прошла almost naked вечеринка Насти Ивлеевой. После этого большинство находившихся там артистов записали видео с извинениями за участие в мероприятии. Несмотря на это, многие из них лишились деловых контрактов.

В отношении рэпера VACIO, также находившегося на вечеринке, дважды составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Позже владелец клуба «Мутабор» подарил частицы мощей святого Николая Чудотворца храму Знамения Божией Матери в Москве.

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