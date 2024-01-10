Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Вильнюс

Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Вильнюс3
- 10.01.2024, 12:33
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Турне по странам Балтии не было анонсировано.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Вильнюс в среду, 10 января. Об этом он сообщил в X.
Зеленский проведет переговоры с литовским президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром и спикером Сейма Литвы. Также он встретится с представителями политических сил и украинцами.
Среди тем, которые планируют обсудить, — безопасность, интеграция Украины в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки, рассказал президент Украины.
Welcome to Vilnius Airport, President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/kPd9kKqo4Q— Simonas Bartkus (@simonasbartkus) January 10, 2024
«И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения», — говорится в его посте.
После Литвы Зеленский отправится в Латвию и Эстонию.