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Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Вильнюс

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  • 10.01.2024, 12:33
  • 3,058
Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Вильнюс
Владимир Зеленский
Фото:REUTERS/Remo Casilli

Турне по странам Балтии не было анонсировано.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Вильнюс в среду, 10 января. Об этом он сообщил в X.

Зеленский проведет переговоры с литовским президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром и спикером Сейма Литвы. Также он встретится с представителями политических сил и украинцами.

Среди тем, которые планируют обсудить, — безопасность, интеграция Украины в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки, рассказал президент Украины.

«И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения», — говорится в его посте.

После Литвы Зеленский отправится в Латвию и Эстонию.

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