Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Вильнюс 3 10.01.2024, 12:33

3,058

Владимир Зеленский

Фото:REUTERS/Remo Casilli

Турне по странам Балтии не было анонсировано.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Вильнюс в среду, 10 января. Об этом он сообщил в X.

Зеленский проведет переговоры с литовским президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром и спикером Сейма Литвы. Также он встретится с представителями политических сил и украинцами.

Среди тем, которые планируют обсудить, — безопасность, интеграция Украины в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки, рассказал президент Украины.

«И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения», — говорится в его посте.

После Литвы Зеленский отправится в Латвию и Эстонию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».