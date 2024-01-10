закрыть
10 января 2024, среда, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«До сих пор сидит на посту, назначив жену вице-президентом»

  • 10.01.2024, 12:38
  • 5,102
«До сих пор сидит на посту, назначив жену вице-президентом»

Правда о стране, которую белорусы скоро смогут посетить без виз.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Вениамин из Солигорска:

- В начале нового 2024-го года вычитал я про «огромный дипломатический успех» здешней власти: подписано межправительственное соглашение между Беларусью и Никарагуа о взаимной отмене виз. Уже через месяц.

Из любопытства спросил коллег, знают ли они о том, где хотя бы находится это государство. Они были уверены, что в Африке.

Тут могу себя похвалить, так как знаю больше. Когда-то в советское время я был в своем классе так называемым «политическим информатором»: раз в неделю делал обзор событий в мире. Так вот о Никарагуа советские газеты писали регулярно.

Дело в том, что в 1979-ом году власть там захватили марксисты из Сандинистского фронта национального освобождения во главе с Даниелем Ортегой, которым сочувствовал и помогал СССР. Началась гражданская война. Завершилась она только в 1990 году свободными выборами, на которых победили демократические партии.

К сожалению, демократический период не продлился очень долго: в 2006 году бывший диктатор Даниэль Ортега благодаря своему популизму сумел победить на очередных выборах и до сих пор сидит на посту, назначив свою жену вице-президентом.

Все выборы с тех пор сопровождаются многочисленными нарушениями. Демократические активисты подвергаются преследованиям, многие изгнаны из страны и лишены гражданства. Против режима введены санкции США и Евросоюза. А вот с Путиным Ортега имеет полное взаимопонимание: даже Абхазию признал. Не напоминает ничего и никого?

В давние спокойные времена самые одержимые и состоятельные путешественники из Беларуси долетали до Центральной Америки, до Кубы и Мексики. Позарятся ли они сейчас на Карибские пляжи Никарагуа, до которых 10 тысяч км, если сейчас большая проблема попадет даже в соседнюю Польшу?

Может турами в экзотическую Никарагуа будут награждать «отличников» нынешнего режима? Будет хороший повод обменяться опытом с представителями братского режима, как фальсифицировать выборы и обходить санкции…

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»