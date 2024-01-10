«До сих пор сидит на посту, назначив жену вице-президентом»
- 10.01.2024, 12:38
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Правда о стране, которую белорусы скоро смогут посетить без виз.
В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Вениамин из Солигорска:
- В начале нового 2024-го года вычитал я про «огромный дипломатический успех» здешней власти: подписано межправительственное соглашение между Беларусью и Никарагуа о взаимной отмене виз. Уже через месяц.
Из любопытства спросил коллег, знают ли они о том, где хотя бы находится это государство. Они были уверены, что в Африке.
Тут могу себя похвалить, так как знаю больше. Когда-то в советское время я был в своем классе так называемым «политическим информатором»: раз в неделю делал обзор событий в мире. Так вот о Никарагуа советские газеты писали регулярно.
Дело в том, что в 1979-ом году власть там захватили марксисты из Сандинистского фронта национального освобождения во главе с Даниелем Ортегой, которым сочувствовал и помогал СССР. Началась гражданская война. Завершилась она только в 1990 году свободными выборами, на которых победили демократические партии.
К сожалению, демократический период не продлился очень долго: в 2006 году бывший диктатор Даниэль Ортега благодаря своему популизму сумел победить на очередных выборах и до сих пор сидит на посту, назначив свою жену вице-президентом.
Все выборы с тех пор сопровождаются многочисленными нарушениями. Демократические активисты подвергаются преследованиям, многие изгнаны из страны и лишены гражданства. Против режима введены санкции США и Евросоюза. А вот с Путиным Ортега имеет полное взаимопонимание: даже Абхазию признал. Не напоминает ничего и никого?
В давние спокойные времена самые одержимые и состоятельные путешественники из Беларуси долетали до Центральной Америки, до Кубы и Мексики. Позарятся ли они сейчас на Карибские пляжи Никарагуа, до которых 10 тысяч км, если сейчас большая проблема попадет даже в соседнюю Польшу?
Может турами в экзотическую Никарагуа будут награждать «отличников» нынешнего режима? Будет хороший повод обменяться опытом с представителями братского режима, как фальсифицировать выборы и обходить санкции…