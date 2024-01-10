Залужный был прав: эксперт оценил возможность масштабного прорыва ВСУ 5 10.01.2024, 12:52

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Валерий Залужный

Смелый план мог изменить ход истории.

В западных СМИ периодически появляются материалы, которые вызывают различные трактовки и усиливают недовольство украинцев в отношении военно-политического руководства страны. Недавно информационное пространство наполнилось статьей о предполагаемом смелом плане Валерия Залужного, который, по мнению авторов, имел потенциал изменить ход истории.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в комментарии изданию «24 Канал».

Так, журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов поделился в статье для издания WP информацией о предполагаемом плане Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По его словам, Залужный предполагал провести контрнаступление в 2022 году с целью изоляции россиян в оккупированном Крыму. Однако, согласно словам Трофимова, план не получил поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки.

В публикации отмечено, что в процессе предполагаемого контрнаступления украинские войска должны были прорваться часть Запорожской области с последующим перерезанием сухопутной границы в Крым. Автор также отмечает, что партнеры, по его утверждению, рассматривали этот вариант как чрезвычайно рискованный и вместо этого выбрали другое направление – правый берег Херсонщины.

Также в материале утверждается, что на самом деле у Украины был небольшой перечень потребностей для контрнаступления в 2022 году, включающий в себя 90 дополнительных гаубиц и достаточное количество артиллерийских боеприпасов.

«Осознавая, количество и качество имеющегося вооружения и техники, осознавая, что мы не имели преимущества в воздухе, которое подтвердилось в 2023 год, осознавая, что мы должны наступать на локацию на Южном направлении, которая массированно поддерживается из Крыма, оставляя под угрозой направление на Одессу, говорить о прорыве обороны на Юге – недопустима роскошь», – заметил Грабский.

Украинские военные могли бы успешно осуществить прорыв, однако вопрос об удержании этой позиции также требует открытого обсуждения. Как отметил военный эксперт, события, происходившие в течение 2022 года, свидетельствуют о тщательной и продуманной подготовке к наступательным операциям.

По словам эксперта, на Восточном направлении, например, ставилась задача продвижения вплоть до линии Троицкое – Сватово – Кременная с целью перерезания коммуникаций. Этот план предполагал существенное облегчение освобождения северной части Луганской области.

«На Южном направлении оставлять группировку противника на правом берегу Херсонской области, которая угрожала бы Николаеву и Одессе, было бы глупо. Выглядит абсолютно волюнтаристское предположение, что якобы рассматривался вопрос прорыва обороны противника на Юге при тех условиях, которые происходили в 2022 году», – сказал Грабский.

Он также отметил, что важно осознавать наличие объективных реалий и показателей, которые определяют возможность проведения определенной операции. Согласно его оценке, можно утверждать, что в 2022 году Вооруженные Силы Украины достигли максимальных результатов, учитывая имеющееся вооружение, технику и уровень укомплектованности личным составом.

«2023 год показал, что и тысяча гаубиц – недостаточно большой ресурс для того, чтобы сломить сопротивление российской армии. Страна-агрессор имела значительно больше ресурса, несмотря на то, что тогда враг не был настолько подготовлен, но и ВСУ не имели возможностей прорвать ту линию фронта и самое главное удержать позицию. Ведь создав коридор, военное руководство ставило бы под угрозу боеспособность и возможность совершивших прорыв войск вести дальнейшие боевые действия», – отметил военный эксперт.

Грабский подчеркнул, что нужно критически подходить к подобным статьям и осознавать сложность борьбы и подвига наших бойцов, ныне удерживающих линию фронта в сложнейших условиях.

«Залужный не ошибся. Он сделал все правильно, исходя из тех возможностей, которыми мы обладали по состоянию на сентябрь 2022 года. Это надо понимать и развенчивать такие информационно-психологические операции замаскированные под якобы «аналитические материалы независимых источников», – подытожил военный эксперт.

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