закрыть
10 января 2024, среда, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Залужный был прав: эксперт оценил возможность масштабного прорыва ВСУ

5
  • 10.01.2024, 12:52
  • 5,986
Залужный был прав: эксперт оценил возможность масштабного прорыва ВСУ
Валерий Залужный

Смелый план мог изменить ход истории.

В западных СМИ периодически появляются материалы, которые вызывают различные трактовки и усиливают недовольство украинцев в отношении военно-политического руководства страны. Недавно информационное пространство наполнилось статьей о предполагаемом смелом плане Валерия Залужного, который, по мнению авторов, имел потенциал изменить ход истории.

Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в комментарии изданию «24 Канал».

Так, журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов поделился в статье для издания WP информацией о предполагаемом плане Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По его словам, Залужный предполагал провести контрнаступление в 2022 году с целью изоляции россиян в оккупированном Крыму. Однако, согласно словам Трофимова, план не получил поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки.

В публикации отмечено, что в процессе предполагаемого контрнаступления украинские войска должны были прорваться часть Запорожской области с последующим перерезанием сухопутной границы в Крым. Автор также отмечает, что партнеры, по его утверждению, рассматривали этот вариант как чрезвычайно рискованный и вместо этого выбрали другое направление – правый берег Херсонщины.

Также в материале утверждается, что на самом деле у Украины был небольшой перечень потребностей для контрнаступления в 2022 году, включающий в себя 90 дополнительных гаубиц и достаточное количество артиллерийских боеприпасов.

«Осознавая, количество и качество имеющегося вооружения и техники, осознавая, что мы не имели преимущества в воздухе, которое подтвердилось в 2023 год, осознавая, что мы должны наступать на локацию на Южном направлении, которая массированно поддерживается из Крыма, оставляя под угрозой направление на Одессу, говорить о прорыве обороны на Юге – недопустима роскошь», – заметил Грабский.

Украинские военные могли бы успешно осуществить прорыв, однако вопрос об удержании этой позиции также требует открытого обсуждения. Как отметил военный эксперт, события, происходившие в течение 2022 года, свидетельствуют о тщательной и продуманной подготовке к наступательным операциям.

По словам эксперта, на Восточном направлении, например, ставилась задача продвижения вплоть до линии Троицкое – Сватово – Кременная с целью перерезания коммуникаций. Этот план предполагал существенное облегчение освобождения северной части Луганской области.

«На Южном направлении оставлять группировку противника на правом берегу Херсонской области, которая угрожала бы Николаеву и Одессе, было бы глупо. Выглядит абсолютно волюнтаристское предположение, что якобы рассматривался вопрос прорыва обороны противника на Юге при тех условиях, которые происходили в 2022 году», – сказал Грабский.

Он также отметил, что важно осознавать наличие объективных реалий и показателей, которые определяют возможность проведения определенной операции. Согласно его оценке, можно утверждать, что в 2022 году Вооруженные Силы Украины достигли максимальных результатов, учитывая имеющееся вооружение, технику и уровень укомплектованности личным составом.

«2023 год показал, что и тысяча гаубиц – недостаточно большой ресурс для того, чтобы сломить сопротивление российской армии. Страна-агрессор имела значительно больше ресурса, несмотря на то, что тогда враг не был настолько подготовлен, но и ВСУ не имели возможностей прорвать ту линию фронта и самое главное удержать позицию. Ведь создав коридор, военное руководство ставило бы под угрозу боеспособность и возможность совершивших прорыв войск вести дальнейшие боевые действия», – отметил военный эксперт.

Грабский подчеркнул, что нужно критически подходить к подобным статьям и осознавать сложность борьбы и подвига наших бойцов, ныне удерживающих линию фронта в сложнейших условиях.

«Залужный не ошибся. Он сделал все правильно, исходя из тех возможностей, которыми мы обладали по состоянию на сентябрь 2022 года. Это надо понимать и развенчивать такие информационно-психологические операции замаскированные под якобы «аналитические материалы независимых источников», – подытожил военный эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»