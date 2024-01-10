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Жители Березино сидят без воды, Витебска — без тепла

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  • 10.01.2024, 13:01
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Жители Березино сидят без воды, Витебска — без тепла
Фото: berezino.by

В Беларуси новые ЧП.

Более сотни частных и пять многоквартирных домов остались накануне без воды в городе Березино Минской области. На местном водоводе случилась авария, пишет БелТА со ссылкой на «Борисовводоканал».

Вчера днем в трубе упало давление. В итоге без воды осталось 110 жилых домов частного сектора и пять многоэтажных. К вечеру число пострадавших домов сократилось до 60 в частном секторе и одного многоквартирного дом. Работы на месте продолжаются. В район организовали подвоз воды.  

Проблема с ремонтом заключается в том, что «поврежденный участок находится под дорожным полотном, а глубина промерзания грунта превышает 30 см», говорит директор УП «Борисовводоканал» Владимир Короткевич. Кроме этого, сама труба полностью изношена — ее эксплуатируют с 1968-го года. Ликвидировать аварию коммунальщики предполагают к 15.00 10 января.

А в Витебске сегодня без тепла и горячей воды остались более 30 жилых домов в районе улиц Воинов-Интернационалистов и Чкалова, а также проспекта Победы. Здесь ремонтируют магистральную теплотрассу. Накануне в трубопроводе упало давление. В такой же ситуации, напомним, оказались и жители минской Малиновки. Им также сегодня отключили горячую воду и отопление — устраняют неисправность магистрального теплопровода. 

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