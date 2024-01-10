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Партизаны проникли в центр предупреждения о ракетном нападении в Московской области

  • 10.01.2024, 13:03
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Партизаны проникли в центр предупреждения о ракетном нападении в Московской области

Какую информацию раздобыли?

В движении сопротивления «АТЕШ» рассказали о своей разведывательной работе во вражеском логове. Украинские партизаны «работали» в центре, предупреждающем о запуске ракет, в Московской области.

Агент «АТЕШ» покинул территорию России, потому в движении решили поделиться подробностями очередной успешной «вылазки» в тыл врага.

Долгое время оккупанты не догадывались, что среди них «затерялся» украинский агент, и их секретная военная информация попадает в руки Сил обороны Украины.

Так, рассказывают партизаны, их агент служил в 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении в селе Тимоново в Московской области.

Этот центр предупреждает о запуске ракет. Кроме того, он отслеживает запуски российских ракет как боевых, так и учебных. А затем дает указание ПВО.

Какую информацию раздобыли

Благодаря работе агента «АТЕШ» удалось выяснить информацию о состоянии всех отдельных радиоузлов в России, в частности, их уязвимости. На основе этих данных Силы обороны успешно обходили и продолжают обходить российскую ПВО и создавать «хлопок» на военных объектах России.

Будет продолжение

В заключение в «АТЕШ» заинтриговали заявлением. Там подчеркнули, что деятельность движения в этом военном подразделении не закончилась.

«Агент оставил свое наследие, которое даст о себе знать», – подчеркнули партизаны.

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