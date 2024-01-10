«Однажды дали чаевые стеклянными банками и разными вкусностями» 2 10.01.2024, 13:06

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Фото: Onliner.by

Как минчанка Алина работает водителем бизнес-такси.

Минчанка Алина работает водителем бизнес-такси. Также девушка активно развивает свой TikTok, там она рассказывает об особенностях своей работы и поведении пассажиров, пишет zerkalo.io.

В одном из последних роликов Алина рассказала, что когда возит бизнесменов, то требуется ехать спокойно. Но она водитель агрессивный, при поездках по бизнес-тарифу так ездить нельзя, а вот эконом-тариф это ей позволяет. Поэтому иногда, «чтобы отвести душу», она переключается на пониженную таксу.

«Решила вернуться в свой мир простых людей, где всегда было круто, просто и интересно», — рассказала водитель о своей недавней поездке, когда по тарифу эконом везла четыре километра парня и девушку. Поездка завершилась тем, что пассажир сделал ей комплимент, а его спутница оставила на чай 10 рублей.

Как-то девушка призналась, что она терпеть не может поездки на полтора-два километра.

«Цена поездки копеечная, она не отбивает обслуживание автомобиля, заправку, воду, вообще ничего. Вот сейчас три человека, ехать нам 1,2 км. За это расстояние переднее сиденье перерегулировалось миллион тысяч раз, притом что мы ехали пять минут от силы. Водичка уничтожена, все испорчено, и я осталась у разбитого корыта».

Однажды Алина осталась недовольна тем, что пассажиры (а это были мужчины из Турции) проехали и не оставили ей чаевых, да еще пытались с ней завязать знакомство.

«Забираю я трех мужчин, везу к отелю, мне дают 15 рублей, я должна сдачу 2,8 рубля, но я копеечки все скинула. Отдала мужчине обратно 5 рублей, он „хи-хи, ха-ха“. Я думаю, ладно, без чая получается».

После этого пассажир протянул Алине 14-й iPhone Pro Max и попросил девушку вбить в него номер своего телефона или страницу в Instagram. На что Алина ответила отказом.

А однажды водителю дали чаевые стеклянными банками и разными вкусностями. Тогда она везла людей из Малиновки в центр Минска, с заездом в Уручье. Пассажиры — «парень навеселе» и его спутница. Во время разговора выяснилось, что работает парень «где-то с баночками». Алина попросила его подарить ей несколько штук, так она стала обладательницей трех стеклянных емкостей. Девушка пояснила, что банки ей не для анализов, а чтобы использовать их как рюмки, тем более пассажир сам пил из них.

«Поездка закончилась замечательно, в другой стороне от нашей конечной точки. Я вся заваленная комплиментами и цветами, конфетами, подарками, едой и баночками уехала дальше работать», — рассказала Алина.

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