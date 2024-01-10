Медведев лукавит Телеграм-канал «Можем объяснить»

10.01.2024, 13:10

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Путинским друзьям испортили жизнь.

«Да мне плевать на эти санкции. Мы служим России», — так Дмитрий Медведев, ныне матерящий страны Запада, говорил про рестрикции против него и его семьи. Но зампред Совбеза лукавит, ведь санкции закрыли окно путешествий как для него, так и для других чиновников РФ. Об этом «МО» узнал, изучив их полеты за последние 3 года.

Анталья вместо Фарнборо. У четы Медведевых есть самолет Bombardier Global 5000 за $50 млн. И раньше он свободно летал в Европу, которую теперь так ненавидит чиновник. 27 декабря 2020 бизнес-джет приземлился на Кипре – в Ларнаке. 4 января 2021 очутился в британском Фарнборо, после чего залетел в Вильнюс. В феврале 2021 джет сменил номера. Но из-за санкций Медведевым приходится путешествовать в Баку, Псков и Петропавловск-Камчатский. А вместо Европы – в Дубай, Анталью, Стамбул и Доху (перемены — на скриншоте). Этот Новый год он вообще провел в Москве.

Ташкент вместо Вены. Самый богатый министр РФ Денис Мантуров часто фрахтует самолет ТУ-204 за $50 млн. И раньше он постоянно летал в Европу. 13 октября 2021 года бизнес-джет прилетал в Рейкьявик. Спустя 10 дней ТУ-204 зафиксировали уже в Вене. Такая же история со вторым самолетом чиновника – это Sukhoi Superjet вип-класса. Все в том же октябре борт замечали в Хельсинки и Стокгольме. Теперь борты летают в Дубай, Краснодар, Сочи. 2024-й оба самолета встретили в Москве, а 4 января Sukhoi Superjet улетел в Анкару, где находится по сей день.

Зимбабве вместо Базеля. Санкции испортили жизнь и главе Сбера Герману Грефу. Он пользуется самолетом Gulfstream G650 за $70 млн. Сейчас его полеты такие — Сочи, Пекин, Горно-Алтайск, Зимбабве (!) Но до войны бизнес-джет облетал едва ли не весь мир. Ницца, Базель, Пиза, Сардиния и даже Форт Лодердейл. Этот Новый год борт Грефа встретил на Мальдивах, которые так и не ввели санкции против РФ.

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