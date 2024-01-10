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Сколько белорусы могут заработать на фруктах и овощах в январе

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  • 10.01.2024, 13:15
Сколько белорусы могут заработать на фруктах и овощах в январе
Фото: BAR24

На килограмме семян тыквы можно заработь 6 рублей.

Список овощей и фруктов, которые принимают в заготпунктах по сравнению с предыдущей неделей не изменился, пишет bar24.by .

Кило отборных, качественных яблок оценивают в 1,4 рублей. Килограмм груш принимают по 2,5 рубля.

В 4 рубля оценивают кило чеснока и фасоли. На килограмме семян тыквы можно заработь по 6 рублей за килограмм.

— Продолжаем принимать тушки животных. Стоимоть килограмма кролика 14 рублей. Тушки гусей 12 рублей, уток 10 рублей за кило, — отметили в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское райпо.

Напомним, цены на овощи и другую продукцию могут меняться ежедневно. Поэтому расценки лучше уточнять прямо на месте, в заготовительных пунктах.

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