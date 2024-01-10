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Моль не съест ни крупинки: что умные хозяйки кладут в шкафы

  • 10.01.2024, 13:37
  • 2,144
Моль не съест ни крупинки: что умные хозяйки кладут в шкафы

Существует простой и эффективный способ избавиться от моли.

Пищевая моль – настоящий кошмар для хозяек. Насекомые уничтожают продукты и приносящая массу неудобств. Однако, существует простой и эффективный способ избавиться от этого вредителя, не прибегая к химическим средствам, пишет glavred.info.

Враг моли – резкие запахи

Пищевая моль чувствительна к интенсивным запахам, и использование этого её "слабого места" может стать вашим спасением.

Разложите в шкафах небольшие мешочки из ткани или бумаги, наполненные молотой гвоздикой. Этот аромат не только придаст вашим запасам приятный аромат, но и защитит продукты от моли на протяжении нескольких месяцев.

Как предотвратить появление моли?

Чтобы избежать нового появления моли, важно следовать простым правилам.

Регулярно проводите влажную уборку в шкафах, удаляйте остатки пищи и обеспечивайте своим продуктам сухое место для хранения.

Проверяйте продукты перед покупкой, избегая приобретения уже зараженных насекомыми.

Следуя этим простым советам, вы сможете не только избавиться от пищевой моли, но и предотвратить её возвращение.

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