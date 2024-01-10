Это Путин или Васильич?2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 10.01.2024, 13:42
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Хотел в Якутию заглянуть, но самолет не смог сесть.
Путин первым из кандидатов в президенты-24 долетел аж до Чукотки.
Хотел в Якутию заглянуть, но самолет не смог сесть из-за погодных условий (хотя, судя по табло прилета аэропорта Якутска, другие самолеты садятся). И в Анадыре среди рассказов о маткапитале, земских учителях и отпусках мобилизованным на СВО сообщил, что каждый день по 2-2,5 часа занимается спортом.
А по фигуре не скажешь – рубашка в области живота как-то странно оттопыривается. Бронежилет? Теплое белье? Или отъелся на праздниках?
И Путин ли это ? Или Васильич?
А вообще могли бы президенту кресло поудобнее подготовить. На видео видно, что сидеть ему на железном стульчике как-то неудобно, руку деть некуда.
Телеграм-канал «СерпомПо»