Это Путин или Васильич? 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.01.2024, 13:42

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Хотел в Якутию заглянуть, но самолет не смог сесть.

Путин первым из кандидатов в президенты-24 долетел аж до Чукотки.

Хотел в Якутию заглянуть, но самолет не смог сесть из-за погодных условий (хотя, судя по табло прилета аэропорта Якутска, другие самолеты садятся). И в Анадыре среди рассказов о маткапитале, земских учителях и отпусках мобилизованным на СВО сообщил, что каждый день по 2-2,5 часа занимается спортом.

А по фигуре не скажешь – рубашка в области живота как-то странно оттопыривается. Бронежилет? Теплое белье? Или отъелся на праздниках?

И Путин ли это ? Или Васильич?

А вообще могли бы президенту кресло поудобнее подготовить. На видео видно, что сидеть ему на железном стульчике как-то неудобно, руку деть некуда.

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