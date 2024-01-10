Беларусь окажется втянутой в циркуляцию странного перевернутого циклона 10.01.2024, 13:51

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Какую погоду ожидать.

Сегодня к вечеру атмосфера над Беларусью вновь окажется втянутой в циркуляцию очередного странного перевёрнутого циклона, который пронырнёт с севера РФ, сообщают синоптики.

Вечером Беларусь попадет в зону тёплого фронта этого циклона, а потом до завтрашнего дня будет находиться в его тёплом секторе. Сегодня нас ожидают слабые гололеды, в основном по восточной половине страны. Рост температуры продолжится и составит 0..+3°, по западу холоднее -2..-5°. Ночью снег, иногда вместе с дождём. Усилится северный ветер до 8-12 м/с.

Завтра после обеда на территорию Беларуси с севера будет смещаться холодный фронт этого циклона.

За фронтом к ночи четверга температура понизится до -2..-4°, по северу до -8..-12°.

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