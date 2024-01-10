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В Крыму обнаружили базу войск РФ в неожиданном месте

  • 10.01.2024, 13:55
В Крыму обнаружили базу войск РФ в неожиданном месте

Что удалось выяснить?

Украинское подполье обнаружило место расположения Вооруженных сил Российской Федерации в Черноморском во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении «Атеш» в Telegram.

«Наши агенты разведали местоположение личного состава и тренировочного лагеря России в Черноморске», — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что российская база расположена на старом винзаводе, который давно не работает. В частности, на КПП находилось несколько человек, еще до 120 человек внутри. Также на территории было расположено до пяти единиц КамАЗов для перевозки личного состава и боекомплекта, машина связи «ГАЗ-66» и УАЗик, вероятно, командирский.

Координаты военной базы ВС РФ в Черноморске — 45.497557, 32.717339.

В партизанском движении «Атеш» отметили, что агенты систематически занимаются разведывательными операциями для дальнейших диверсий, полученная информация оперативно передается ВСУ.

Напомним, 9 января в партизанском движении «Атеш» заявили о том, что российские военные готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. В течение месяца враг создавал огневые точки, строил новые фортификационные сооружения и укреплял старые, создавал «тероборону» и усиливал патрули.

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