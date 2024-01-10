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Минчанин делал ремонт в квартире, а попал под уголовку

  • 10.01.2024, 14:06
  • 7,010
Минчанин делал ремонт в квартире, а попал под уголовку
иллюстративное фото

Как так вышло?

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего ранее судимого горожанина, которого обвиняют в совершении кражи, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района столицы.

Обвиняемый делал ремонт в квартире на улице Каховской. Оставшись на объекте один, он похитил из шкатулки три золотые серьги и обручальное кольцо, которые после сдал в скупку.

Обнаружив пропажу ювелирных изделий, хозяин квартиры обратился в милицию, оценив причиненный ущерб в 1 580 рублей. Сотрудники быстро вывели злоумышленника на чистую воду − на шкатулке остались следы его рук. Тот во всем сознался, в содеянном раскаялся.

− Обвиняемый зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, − прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. − Ему предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь, санкция которой − вплоть до трех лет лишения свободы. Причиненный ущерб обвиняемый полностью возместил. Согласно заключению эксперта, он нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма.

В отношении него избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

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