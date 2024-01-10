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Начальника из Шклова арестовали

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  • 10.01.2024, 14:12
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Начальника из Шклова арестовали

За взятку в особо крупном размере.

В Шклове задержан начальник отдела одного из предприятий. Возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщает МВД, 41-летний задержанный с февраля 2019 года по сентябрь 2023 года систематически получал незаконные денежные вознаграждения в виде процента от суммы заключенных договоров с коммерческой фирмой, которая поставляла запчасти для производственного оборудования. В ходе оперативных мероприятий была выявлена еще одна коммерческая структура, представители которой передавали фигуранту взятки за поставки стройматериалов для нужд предприятия.

По оценке МВД, задержанный получил в сумме около 50 тысяч рублей. Его задержали с поличным в момент получения взятки.

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