«Бермудский треугольник» для российских ракет Telegram-канал «Вольнодумец»

10.01.2024, 14:19

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иллюстративное фото

Небензе пришлось снова лгать в ООН.

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник 8 января сообщил, что при выполнении боевых задач самолетом ВКС России «произошло внештатное схождение» авиационного боеприпаса «ФАБ-250» над городом Рубежное. То есть, российская армия «потеряла» авиационную бомбу на захваченное россиянами Рубежное.

Это не единственный случай, когда российская авиация теряет бомбы на головы жителей оккупированных ими населенных пунктов. Так, жители села Свободное и поселка Донское возле Волновахи сообщают своим родственникам и пишут в соцсетях, что у них там прямо «бермудский треугольник» схода российских ракет.

По их рассказам, российские самолеты производят сброс управляемых авиабомб и заходят на разворот прямо над их селом. Пуски производят в сторону Угледара, до которого 35 км или на Марьинку-Курахово. В 2023 году две авиабомбы взорвались прямо на дороге возле села. Ямы от взрывов оккупанты поспешно засыпали песком и щебнем, но проехать там на авто невозможно. Одна бомба взорвалась в поле на окраине села. Взрывами повреждены крыши и окна нескольких домов. Еще бомба упала жителю на огород и не взорвалась. Оккупанты быстренько ее увезли, а жителям и в СМИ сообщили, что «это ВСУ стреляли по людям».

В октябре 2023 аналогичный случай произошел в пос. Донское, который находится рядом. Тогда люди доказывали оккупантам, что российский самолет летел со стороны Тельманово-Новоазовск в сторону Волновахи и это не мог быть украинский снаряд. Но кто их слушает.

Оккупанты все быстро затирают, подчищают и не придают огласке. А если кого-то убило, ранило или разбили дом, то кричат, что это ВСУ! Даже на международной арене россияне цинично лгут.

Так, представитель РФ в ООН Небензя заявил, что «работа украинской ПВО стала причиной жертв среди мирного населения во время массированного российского обстрела 29 декабря». Ну а еще раньше глава МИД России Сергей Лавров убийства россиянами мирных жителей в Буче назвал «украинской постановкой!».

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