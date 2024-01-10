В Беларуси отменили госмонополию на магазины Duty Free 10.01.2024, 14:26

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Кому разрешили продавать алкоголь?

Александр Лукашенко подписал поправки в закон, согласно которым с июля этого года в Беларуси поменяются некоторые правила на рынке спиртного. Одно из главных новшеств – в отмене госмонополии и на продажу алкоголя в беспошлинных магазинах (Duty Free).

Поправки вступят в силу в июле 2024 года, следует из закона №345-3, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале в 10 января.

По действующим нормам, государство делегирует право продавать спиртное через Duty Free. Сейчас этим занимаются госкомпания «Дипмаркет» из системы Управления делами Лукашенко и три частные организации: «БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри», «Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ» и «МаркетЛига».

Новые же правила позволят работать в этой сфере всем компаниям, у которых уставный фонд не менее 24 тысяч базовых величин (сейчас это – 960 тысяч рублей).

Другое изменение – послабления по импорту алкогольных напитков. Например, исключительное право государства не будет распространяться на ввоз алкоголя для переработки, но импортировать для этих целей можно в сосудах емкостью более двух литров.

Есть и другие изменения. Например, если ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждало список компаний, которым разрешен импорт спиртного, то с июля это будет перечень алкогольных напитков. Например, определенные виды шампанского, коньяка, рома, джина, виски и других напитков.

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