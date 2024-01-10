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«Рано начали хлопать в ладоши»: на российском ТВ вдруг озвучили неприятную правду с фронта

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  • 10.01.2024, 14:31
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«Рано начали хлопать в ладоши»: на российском ТВ вдруг озвучили неприятную правду с фронта

Один из главарей «ДНР» шокировал россиян.

Депутат Госдумы РФ и основатель так называемой «ДНР» Александр Бородай в эфире «Первого канала» заявил, что российские патриоты рано радуются и кричат о победах, потому что Украина не сдается и сдаваться не собирается, а ВСУ по оснащенности во многом превосходят российскую армию.

Об этом сообщил на своем YouTube-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский.

По словам Бородая, украинские войска оснащены дронами-камикадзе гораздо лучше российских военных.

Последние буквально воют от большого количества FPV-дронов у ВСУ.

«Мы иногда рано начинаем хлопать в ладоши, – сказал депутат Госдумы. – Слава Богу, сейчас наступает плохая, отвратительная погода. Дождь, снег и грязь для нас сейчас самая лучшая погода, потому что вражеских «птичек» у противника просто чрезвычайно много».

Дальше в эфире российского канала, как отметил Казанский, вообще началась какая-то крамола.

Депутат Госдумы открыто признал, что Украина опережает Россию как по количеству, так и по качеству FPV-дронов.

И это при том, что Россия имеет гораздо большие возможности и ресурсы, а в Украине поставкой дронов на фронт занимается даже не государство, а просто волонтеры.

Таким образом, украинское гражданское общество оказалось намного эффективнее, чем российская военная махина, подытожил Казанский.

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