Всего одна фраза: эксперт посоветовала, как поставить на место грубияна 4 10.01.2024, 14:38

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Не стоит «глотать» обиду.

Если друг среди других людей вам нагрубил, не стоит «глотать» обиду, - ему надо ответить фразой из нескольких слов.

Отвечать на грубость обязательно нужно в дружеском тоне, рассказала эксперт по этикету Сара Джейн Хо, которая училась в Гарварде. «Если друг нагрубил вам в социальной среде, я люблю использовать ответ из... слов: «С тобой все в порядке?», - приводит совет эксперта cnbc.com. По ее словам, эта фраза может дать понять грубияну, что он не может переступать через вас, но в то же время вы остаетесь вежливыми.

Собеседница также посоветовала, как реагировать на грубые вопросы от родных. «Если это ваши братья и сестры или двоюродные братья, с которыми вы выросли, это нормально, если вы можете немного их подколоть», - сказала она.

Хо добавила, что с дядями и тетями стоит быть более уважительными. Эксперт сказала, что в случае грубых вопросов с их стороны, она просто улыбается, а потом отводит взгляд или отстраняется от них.

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