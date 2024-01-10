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Путин пожаловался, что друзья перестали его узнавать

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  • 10.01.2024, 14:40
  • 9,210
Путин пожаловался, что друзья перестали его узнавать

В чем причина?

Глава РФ Владимир Путин в Анадыре неожиданно пожаловался о проблемах с коммуникациями со своими школьными друзьями и однокурсниками во время встреч. По его словам, он иногда встречается с ними и они часто смотрят на него и говорят: «Я вот не верю...Ты это? Или не ты».

Об этом сообщает The Moscow Times.

Неизвестно, при каких обстоятельствах Путин проводит подобные встречи. Обычно участников мероприятий с ним отправляют на карантин. В 2020 году он доходил до двух недель, позже его сократили вдвое.

Осенью 2023 года Кремлю по несколько раз в месяц приходилось отвечать на вопросы о двойниках и заверять, что Путин не пользуется услугами «дублеров».

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