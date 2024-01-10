В Беларуси будут дистанционно проводить алкотесты 2 10.01.2024, 14:48

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Кого станут проверять и где?

В Гродненской области с 22 января по 22 апреля 2024 года проведут эксперимент — дистанционное предрейсовое обследование водителей. Об этом говорится в постановлении Минздрава от 12.12.2023 № 193.

Согласно документу, задействован будет программно-аппаратный комплекс «ОСМОТР Плюс». Он используется совместно со специальной автоматизированной информационной системой, устанавливаемой на рабочем компьютере медицинского работника.

Предрейсовое медобследование водителей с использованием данного комплекса включает в себя:

- идентификацию личности водителя (на основании документа, удостоверяющего

личность);

- опрос водителя на наличие жалоб;

- измерение температуры тела, пульса и артериального давления с помощью встроенных электронных приборов;

- определение концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи прибора, соответствующего требованиям обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов;

- прохождение теста на внимательность.

Измерение температуры тела, пульса и артериального давления, определение концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе осуществляется медицинским работником в режиме реального времени с помощью комплекса. В него интегрирован сервис, обеспечивающий возможность организации видео- и аудиосвязи медработника с водителем также в режиме реального времени.

По результатам осмотра устройство выдаст распечатанное заключение о допуске (невозможности допуска) водителя к труду. Подтверждается оно электронной цифровой подписью медицинского работника.

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