В Крыму покончил с собой российский матрос 2 10.01.2024, 14:50

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иллюстративное фото

Ранее в этой же части при загадочных обстоятельствах умер срочник из Карелии.

Как сообщили источники телеграм-канала ASTRA, 23-летний старший матрос из российской в/ч 12676 (Перевальное) Иса Шахэмиров найден мертвым в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма. Предварительно, он покончил с собой. Причины неизвестны.

126-я отдельная гвардейская Горловская дважды Краснознаменная, ордена Суворова бригада береговой обороны — формирование береговых войск ВМФ Российской Федерации.

Ранее служивший в этой же части 19-летний срочник из Карелии умер в госпитале в Крыму, родителям госпитализацию сына объяснили «синдромом тоски по родине». Отец предполагал, что сына могли избить за отказ подписать контракт.

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