«Подъезд замерз, разорвало все батареи» 5 10.01.2024, 14:57

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Россияне рассказали о масштабах ледяного коллапса.

Последствия аварии в Подмосковье, из-за которой без отопления остались тысячи людей

В первые дни января сразу в нескольких домах Подмосковья из-за прорыва труб отключилось отопление. В Подольске из-за аварии на котельной без тепла остались более 20 тысяч человек. В Электростали жители провели в домах без отопления как минимум четыре дня, люди развели на улице костер, чтобы согреться.

Жильцы одного из домов в Воскресенске (где температура в комнатах составляет 6 градусов по Цельсию) записали видеообращение к Путину, в котором пожаловались на отсутствие помощи. На отключение отопления жалуются даже в ЖК на Рублевке.

«Настоящее время» рассказало, что происходит с системой отопления в Подмосковье и какие еще регионы России оказались без тепла во время январских морозов.

ЧС в Подольске

В прошлый четверг, 4 января, в Подольске произошел прорыв сразу нескольких теплотрасс. Из-за скачка напряжения в тепловой сети на патронном заводе в микрорайоне Климовск случился гидравлический удар. Сразу после этого отопление отключилось в 174 домах, в некоторых прорвало трубы и батареи. Все эти дни в городе стояли сильные морозы: днем температура составляла –16 градусов по Цельсию, а ночью опускалась до –24. На протяжении пяти дней дома, медицинские и учебные учреждения не отапливались, в городе ввели режим ЧС «локального характера». Восьмого января отопление вернули в 81 из 174 домов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил ответственность за аварию на владельцев котельной в Климовске, которая принадлежит частным собственникам. «Котельная находится в ведении частников – владельцы с нами выходить на связь не захотели и скрылись. Поэтому решать вопрос будем по-другому», – написал Воробьев у себя в телеграм-канале. Он призвал СК завести уголовное дело для передачи завода в эксплуатацию муниципалитета, так как добровольно связаться с владельцами котельной не удалось. Оказалось, что они находятся не в России.

При этом издание «Агентство» сообщает, что в последние годы заводом руководил Игорь Кушников, обвинявшийся в участии в подмосковной ОПГ «Гольяновские» в 1990-х годах, но оправданный за недоказанностью одних преступлений и истечением срока давности по другому. До Кушникова завод возглавлял бывший охранник российского президента Владимира Путина Игорь Рудыка.

На третий день после аварии для жителей Подольска открыли пункт временного пребывания. На базе центра развернули полевую кухню (горячие питание и чай), при предъявлении паспорта горожанам выдают электрообогреватели. Местный житель Олег Злобин рассказал SOTAvision, что они с семьей не покидали квартиру, потому что боялись визита мародеров. Главной причиной произошедшего он считает воровство и коррупцию. Жители требуют от властей компенсации за ущерб: они считают, что много лет платили «коммуналку» впустую.

Восьмого января губернатор Воробьев сообщил, что пострадавшие жители Климовска не будут платить за отопление в январе. «Также компенсируем затраты за электроэнергию – оплата будет считаться по декабрьскому платежу. Никакие заявления подавать не нужно, все сделаем в автоматическом режиме», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Уголовные дела, задержания и реакция власти

А уже 9 января подмосковный СК задержал начальника котельной, гендиректора патронного завода в Климовске, а также заместителя главы Подольска, не называя их имен. Гендиректор завода, по данным ЕГРЮЛ, – упоминавшийся в расследовании «Агентства» Игорь Кушников. Имя последнего задержанного не называется, однако за ЖКХ среди девяти заместителей главы города отвечает Роман Рязанцев. О его задержании пишет интернет-издание Mash.

Начальника котельной и директора завода задержали в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч.1 ст. 238 УК РФ). Замглавы города задержан по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следователи подозревают, что он знал о дефектах оборудования, но выдал заводу паспорт готовности отопительной системы без необходимой проверки.

В Рождество, 7 января, жители Московской области оставили в телеграм-канале губернатора Воробьева более 300 жалоб. После этого глава Подмосковья отключил возможность комментирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работа чиновников и профильных служб не вызывает претензий. По его словам, они «делали все, что можно делать, было приложено максимум усилий». Он считает, что причина аварии – в аномальных морозах и износе систем ЖКХ, на ремонт которых требуется время. Песков сказал, что обновить все трубы за 10-15 лет невозможно. «Будут делаться выводы, чтобы в местах, где наиболее уязвима с точки зрения ветхости инфраструктура, она заранее менялась», – цитирует Пескова «Коммерсант».

Девятого января Владимир Путин поручил запустить процесс национализации завода в Климовске, на котором произошла авария. Об этом сообщил подконтрольный областным властям телеканал «360». Андрей Воробьев отметил, что котельная работала «из рук вон плохо» и там «практически отсутствовал квалифицированный компетентный персонал». Два частных собственника завода находятся за границей, и власти получили право в рамках ЧС взять котельную в управление.

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