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В Беларуси конфисковали и выставили на аукцион раритетный спорткар

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  • 10.01.2024, 15:17
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В Беларуси конфисковали и выставили на аукцион раритетный спорткар

Сколько за него хотят?

Торговый дом «Восточный», который занимается реализацией конфискованного имущества, выставил на аукцион раритетный спорткар.

Это Chevrolet Corvette выпуска 1976 года. Представленный на торгах лот — образец третьего поколения легендарной спортивной модели. Под капотом авто — 5,7-литровый двигатель. Это базовый мотор, а по желанию клиента на спорткар ставили даже 7,3-литровые агрегаты, заметил blizko.by.

Пробег у 48-летнего автомобиля небольшой — всего 77 562 км. Как отмечено в описании, имеются «сколы, царапины». Машина была изъята на литовско-белорусской границе (провозила контрабанду).

Стартовая цена этого «Шевроле» составила 158.175 рублей (49.500 долларов по актуальному курсу). При этом участнику аукциона необходимо внести задаток не менее 10% от первоначальной цены лота. Состоятся торги 12 января.

Он поехал по «красному» коридору, чтобы подать декларацию на ввоз своего авто. Поведение вызвало подозрения у таможенников, и его отправили на дополнительный досмотр. В результате в легковушке нашли полость с 134 брикетами с гашишем. Ему дали 15 лет заключения.

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