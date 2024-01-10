В Беларуси конфисковали и выставили на аукцион раритетный спорткар 1 10.01.2024, 15:17

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Сколько за него хотят?

Торговый дом «Восточный», который занимается реализацией конфискованного имущества, выставил на аукцион раритетный спорткар.

Это Chevrolet Corvette выпуска 1976 года. Представленный на торгах лот — образец третьего поколения легендарной спортивной модели. Под капотом авто — 5,7-литровый двигатель. Это базовый мотор, а по желанию клиента на спорткар ставили даже 7,3-литровые агрегаты, заметил blizko.by.

Пробег у 48-летнего автомобиля небольшой — всего 77 562 км. Как отмечено в описании, имеются «сколы, царапины». Машина была изъята на литовско-белорусской границе (провозила контрабанду).

Стартовая цена этого «Шевроле» составила 158.175 рублей (49.500 долларов по актуальному курсу). При этом участнику аукциона необходимо внести задаток не менее 10% от первоначальной цены лота. Состоятся торги 12 января.

Он поехал по «красному» коридору, чтобы подать декларацию на ввоз своего авто. Поведение вызвало подозрения у таможенников, и его отправили на дополнительный досмотр. В результате в легковушке нашли полость с 134 брикетами с гашишем. Ему дали 15 лет заключения.

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