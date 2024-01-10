У певца-путиниста Расторгуева возникли неожиданные проблемы

У певца-путиниста Расторгуева возникли неожиданные проблемы3
- 10.01.2024, 15:25
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Из-за пропагандистских фильмов.
Проблемы с бизнесом могут возникнуть у солиста российской группы «Любэ», певца-путиниста Николая Расторгуева.
От его продюсерской компании, которая занимается производством пропагандистских фильмов, требуют 2,1 миллиарда рублей.
На это обратил внимание Daily Storm (перевод — brief).
Согласно данным Арбитражного суда Москвы, заявление подали еще 29 декабря. Истцом выступает организация под названием «Перфект консалтинг», а ответчиком — ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева».
В картотеке суда нет информации о предмете иска. Однако фирма «Перфект консалтинг» специализируется на строительстве и аренде недвижимости.
Компании принадлежит здание, где находится бизнес-центр «Новосущевский», следует из информации «СПАРК-Интерфакс».
В свою очередь, Продюсерская компания Николая Расторгуева занимается производством пропагандистских фильмов.
В числе работ: военная драма «72 часа», документальная лента «Людиновские орлята», полнометражный фильм «Без воинского звания», главную роль в котором сыграл сам артист, и другие картины.