У певца-путиниста Расторгуева возникли неожиданные проблемы 3 10.01.2024, 15:25

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Николай Расторгуев

Из-за пропагандистских фильмов.

Проблемы с бизнесом могут возникнуть у солиста российской группы «Любэ», певца-путиниста Николая Расторгуева.

От его продюсерской компании, которая занимается производством пропагандистских фильмов, требуют 2,1 миллиарда рублей.

На это обратил внимание Daily Storm (перевод — brief).

Согласно данным Арбитражного суда Москвы, заявление подали еще 29 декабря. Истцом выступает организация под названием «Перфект консалтинг», а ответчиком — ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева».

В картотеке суда нет информации о предмете иска. Однако фирма «Перфект консалтинг» специализируется на строительстве и аренде недвижимости.

Компании принадлежит здание, где находится бизнес-центр «Новосущевский», следует из информации «СПАРК-Интерфакс».

В свою очередь, Продюсерская компания Николая Расторгуева занимается производством пропагандистских фильмов.

В числе работ: военная драма «72 часа», документальная лента «Людиновские орлята», полнометражный фильм «Без воинского звания», главную роль в котором сыграл сам артист, и другие картины.

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