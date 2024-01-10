«Дыры пробило насквозь»: в РФ показали последствия диверсии на железной дороге в Нижнем Тагиле 1 10.01.2024, 15:42

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Видеофакт.

Взрывные устройства, заложенные под железнодорожные платформы в Свердловской области, пробили сквозные отверстия в цистернах для перевозки топлива. У части вагонов погнулись конструкции. Грузовой поезд с несколькими десятками цистерн отогнали на запасной путь — использовать его повторно пока не планируют. О деталях диверсии в глубоком российском тылу говорится на видео, опубликованном украинским блогером и волонтером Сергеем Стерненко в Telegram-канале.

В заметке Стерненко размещено видео, снятое неизвестным гражданином, возможно, в России. В подписи указано, что место событий — Свердловская область, где на днях произошла диверсия на железной дороге. Из какого источника получена запись, не указано.

На двухминутном видео россиянин показывает девять цистерн для топлива, которые попали под удар «диверсантов». Указывает, что у некоторых цистерн взрывная волна вогнула внутрь или наружу слой металлической оболочки, есть погнутые части конструкции. Некоторым «повезло» меньше — они получили сквозные отверстия: таких цистерн автор записи насчитал три.

Заметно, что толщина пробитого слоя металла — почти 1 см. Автор записи удивляется силе взрыва, который мог такое сделать. Также указывает на некоторые особенности диверсии: по его словам, заряд положили в небольшое углубление между цистернами и железнодорожными платформами, на которых их перевозят.

«Вот вагончики, которые рванули — девять штук. Поделало сквозные дыры — это же какой силы взрыв?! Это шедеврально [показал вывернутые наружу куски металла — ред.]. Будьте бдительны!», — описал свои впечатления житель Свердловской области.

Отметим, о диверсии в Свердловской области стало известно 8 января. Местные жители сообщили, что произошел взрыв в районе станции Сан-Донато и нефтебазы «Газпрома», расположенной неподалеку. Позже появились видео, на которых российские правоохранители проверяют документы у автомобилистов, в то время как железнодорожные пути перекрыли для движения поездов. Впоследствии росСМИ признали, что произошел «инцидент на железнодорожных путях», но природу инцидента не уточняли.

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