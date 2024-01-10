В Гродно задержали одного из лидеров фанатской группировки Grodno Ultras 10.01.2024, 15:48

Мужчина работает в сфере образования.

В Гродно ОМОН задержал одного из лидеров фанатской группировки Grodno Ultras, выступающей в поддержку ФК «Нёман». Видео с ним появилось в ТГ-канале, близком к силовикам.

Сообщается, что мужчина ходил на матчи с БЧБ-символикой, а также был членом Партии БНФ. На видео задержанный говорит, что принимал участие в митингах и якобы присылал информацию о сотруднике милиции в «Черную книгу Беларуси».

Сообщается, что мужчина работает в сфере образования и, якобы, собирался идти на повышение. Но его «проверил ОМОН».

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